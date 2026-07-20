Almanya'da üretici enflasyonu haziranda beklentilerin gerisinde kaldı

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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), haziran ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini yayımladı.

Buna göre, ülkede üretici fiyatları haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 yükselirken, bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 geriledi. Ekonomistlerin beklentisi, yıllık artışın yüzde 1,9 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Mayıs ayında yıllık yüzde 2,2 artan ÜFE, Mayıs 2023'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Ara malları fiyatları yükselişte etkili oldu

Haziran ayında üretici fiyatlarındaki yıllık yükselişte en büyük katkıyı ara malları fiyatları sağladı. Bu grupta fiyatlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 arttı.

Enerji fiyatları ise yıllık bazda yüzde 0,4 yükselmesine karşın, aylık bazda yüzde 1,8 geriledi.

Enerji hariç üretici fiyatları yüzde 2,4 arttı

Orta Doğu'da yaşanan savaşın ardından enerji maliyetlerinde sert yükselişler görülürken, ABD ile İran arasında haziran ayında sağlanan mutabakat sonrasında fiyatlarda aşağı yönlü hareket dikkat çekti.

Enerji kalemi hariç tutulduğunda ise Almanya'da üretici fiyatları haziranda yıllık bazda yüzde 2,4, aylık bazda ise yüzde 0,2 artış gösterdi.