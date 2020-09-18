Almanya'da üretici fiyatları yıllık yüzde 1,2 geriledi

18 Eylül 2020

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede üretici fiyatları endeksi ağustos ayında, yıllık yüzde 1,4'lük düşüş beklentisinin altında, yüzde 1,2 azaldı.

Endeks, temmzu ayında görülen aylık yüzde 0,2'lik düşüş ardından, ağustos ayında sabit kaldı.

Üretici fiyatlarında görülen düşüşte etkili olan alt kalemler, yüzde 3,9 düşüş ile enerji fiyatları, yüzde 14,4 düşüş ile petrol ürünleri, yüzde 9,9 ile doğalgaz ve yüzde 2 ile ara mallar olurken, enerji hariç üretici fiyatları yıllık yüzde 0,4 azaldı.

Diğer yandan, ana mallar, dayanıklı olmayan tüketici malları ve dayanıklı tüketici malları yıllık bazda sırasıyla yüzde 1, yüzde 0,3 ve yüzde 1,5 ve yükseldi.