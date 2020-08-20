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Almanya'da üretici fiyatları yıllık yüzde 1,7 düştü

Almanya'da üretici fiyatları temmuzda, yıllık yüzde 1,7 düşerken, aylık bazda yüzde 0,2 yükseldi.

Almanya'da üretici fiyatları yıllık yüzde 1,7 düştü
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Destatis verilerine göre, Almanya'nın üretici fiyatları temmuz ayında yüzde 1,8'lik beklentinin altında, yüzde 1,7 düştü. Görülen düşüşte enerji fiyatlarındaki yüzde 5,8, petrol üründeki yüzde 16,7 doğalgazdaki yüzde 14,1 ve ara mallarda görülen yüzde 2,3'lük düşüşler etkili oldu.

Diğer yandan, dayanıklı olmayan tüketici malları yıllık yüzde 0,5, gıda fiyatları yüzde 1, ana mallar yüzde 1,1 ve dayanıklı tüketici malları yüzde 1,6 yükseldi.

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