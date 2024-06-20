Almanya'da üretici fiyatlarında düşüş yavaşlıyor

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, üretici fiyatları Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 azaldı.

Fiyatlarda aylık bazda ise bir değişiklik olmadı. Piyasalarda beklenti yüzde 0,3 artış olacağı şeklinde oluşmuştu.

Mayıs ayında üretici fiyatlarında bir önceki yıla göre yaşanan gerilemenin temel nedeni enerji fiyatlarındaki düşüş olmaya devam etti. Ara mallar da Mayıs 2023'e göre daha ucuzken, tüketim ve sermaye malları için daha yüksek fiyatlar ödenmesi gerekti.

Mayıs ayında enerji fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,5, geçen yıl aynı aya göre yüzde 6,4 düştü. Doğal gaz ve elektriğin düşük fiyatları, enerjinin yıllık değişim oranında en büyük etkiye sahip oldu.