Almanya'da yapılacak erken seçim tarihi belli oldu! Cumhurbaşkanı onayı bekleniyor

Almanya'da hükümetin dağılmasının ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) Partileri erken seçimin 23 Şubat 2025'te yapılması için anlaştığı bildirildi. Kararın netleşmesi için ülkenin Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in onay vermesi gerekiyor.

Ülkede erken seçime gidebilmesi için önce Başbakan Olaf Scholz'un Federal Meclisten güven oyu istemesi gerekiyor. Başbakanın güven oyu alamamasının ardından cumhurbaşkanının 21 gün içinde meclisi feshetmesi, 60 gün içinde seçime gidilmesi gerekiyor.

Lindner'in görevden alınması süreci hızlandırdı

Başbakan Scholz, 6 Kasım'da Almanya'daki hükümet ortakları SPD ile Yeşiller ve Hür Demokrat Parti temsilcileriyle yaptığı toplantıda, FDP Genel Başkanı da olan Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden almıştı. Toplantının ardından FPD, hükümette yer alan bakanlarını geri çekmiş ve renklerinden dolayı 'trafik ışığı koalisyonu' olarak adlandırılan hükümet dağılmıştı.