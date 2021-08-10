  1. Dünya Gazetesi
  2. Dünya
  3. Almanya'da yeni kurallar yolda: Aşı olmayanların günlük yaşamı zorlaşacak
Takip Et

Almanya'da yeni kurallar yolda: Aşı olmayanların günlük yaşamı zorlaşacak

Almanya'da COVID-19 ile mücadelede bazı yeni kurallar uygulanması planlanıyor. Buna göre, ülkede aşı yaptırmayanlar için tüm kapalı mekanlara girişlerde test şartı getirilecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
GÜNCELLEME
Foto: Almanya’nın başkenti Berlin’de COVID-19 önlemlerine karşı 1 Ağustos'ta yapılan eylem.
Takip Et

Alman basınına sızan hükümetin hazırladığı COVID-19 ile mücadele taslak metnine göre, virüse karşı aşı olmayanların günlük yaşamları daha da zorlaştırılıyor.

3G olarak özetlenen yeni kurallara göre, ülkede aşı yaptırmayanlar için tüm kapalı mekanlara girişlerde test şartı getirilecek.

Aşı olanlar veya hastalığı geçirenler kapalı mekanlara sorunsuz girebilecekken aşı yaptırmayan veya hastalık geçirmeyenler için test zorunluluğu olacak.

Ayrıca ekim ayından itibaren aşı yaptırmayan yetişkinler ücretsiz COVID-19 testlerinden yararlanamayacak. Bu kişilerin test ücretlerini kendileri ödemesi gerekecek.

Yalnızca sağlık koşulları nedeniyle aşı olamayanlar, hamile kadınlar, çocuklar ve 18 yaşın altındaki gençler için ücretsiz Kovid-19 testi sunulmaya devam edilecek.

Kapalı mekanlarda ve toplu taşıma araçlarındaki maske takma mecburiyeti ise devam edecek.

Söz konusu kuralların bugün Başbakan Angela Merkel'in, 16 eyalet başbakanıyla yapacağı toplantı sonrası kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

 

Çift doz aşı için 'acil yaptırım' çağrısıÇift doz aşı için 'acil yaptırım' çağrısıPerakende
Saran Holding, aşı olmayan çalışanlarıyla vedalaşacakSaran Holding, aşı olmayan çalışanlarıyla vedalaşacakGündem

 

 

 

Etiketler
Corona virüs COVID GÜNLÜĞÜ