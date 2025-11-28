Almanya'da yıllık enflasyon kasımda değişmedi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin kasım ayı öncü verilerini açıkladı.Buna göre ekimde yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon, kasımda artış beklentilerinin aksine değişmedi.

Ülkede enflasyon, aylık bazda yüzde 0,2 geriledi. Piyasalarda beklenti yıllık enflasyonun kasımda yüzde 2,4’e çıkması yönündeydi.

Avrupa Birliği (AB) uyumlu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) de kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,5 düşerken yıllık bazda yüzde 2,3’ten 2,6’ya yükseldi. AB uyumlu enflasyonun 9 ayın en yüksek seviyesine çıkması dikkati çekti.

Gıda fiyatları kasımda bir yıl öncesine göre yüzde 1,2 artarken enerji ürünlerinde yüzde 0,1 düşüş kaydedildi. Hizmet enflasyonu kasımda yüzde 3,5 oldu.

Almanya'da genellikle "çekirdek enflasyon" olarak adlandırılan enerji ve gıda hariç yıllık enflasyon oranı kasımda yüzde 2,7 olarak gerçekleşti. Ekimde çekirdek enflasyon yüzde 2,8 olarak tespit edilmişti.

ECB'nin faiz indirimi

Almanya'da yıllık enflasyonun kasımda ECB'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefine yakın kalması dikkati çekti.

Öte yandan, ECB, Avro Bölgesi'nde mevduat faizini Haziran 2024'ten bu yana 8 kez düşürdükten sonra temmuz, eylül ve ekim aylarında indirimlere ara vermişti.

ECB'nin 18 Aralık'ta gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısı yatırımcıların odağında olacak. Bankanın bu toplantıda faizleri sabit tutması bekleniyor.

Avro Bölgesi'nde eylülde yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon ekimde 2,1'e gerilemişti. ECB, ekonominin sağlıklı işlemesi için yüzde 2'lik enflasyon hedefliyor.

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, kasımda Almanya’da manşet enflasyonun değişmediğini belirterek “Bu da Avrupa Merkez Bankasında faiz indirimlerine karşı çıkanlara yeni bir argüman sağladı." ifadesini kullandı.

Enflasyon görünümünün hem enflasyonu düşürücü hem de enflasyonu artırıcı faktörlerin etkisiyle daha karışık hale geldiğini aktaran Brzeski, “Güçlü avro ve elverişli enerji baz etkileri ile yerli ve yabancı şirketlerin ürünlerini ABD'den Avrupa'ya damping fiyatlarıyla yeniden yönlendirmeleri, enflasyonu düşürücü faktörler. Enflasyonu düşürücü eğilim, normalde manşet enflasyon için iyi bir öncü gösterge olan üretici ve ithalat fiyatlarındaki devam eden düşüşle de desteklenmekte.” değerlendirmesini yaptı.

Brzeski, hizmet ve imalat sektörlerinde satış fiyatı beklentilerinin son dönemde yeniden artması ve yaklaşan mali teşvikler de en azından belirli sektörlerde yeni enflasyonist baskılara yol açacağını kaydetti.

Almanya’nın bugünkü enflasyon verilerinin ECB'nin aralık ayı toplantısı üzerinde neredeyse hiçbir etki oluşturmayacağını ifade eden Brzeski, hatta bunun ECB içinde ek faiz indirimlerine karşı çıkanların argümanlarını güçlendireceğini savundu.