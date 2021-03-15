Almanya’da yoğun bakım doktorlarından kısmi karantina çağrısı

Almanya'daki yoğun bakım doktorları, COVID-19 salgınının tehlikeli üçüncü dalgasından kaçınmak için ülkenin kısmi karantina uygulamasına "derhal geri dönmesi" gerektiği uyarısı yaptılar.

Almanya'nın yoğun bakım sicil müdürü Christian Karagiannidis RBB'ye, "Şu anda sahip olduğumuz verilerden ve İngiltere mutasyonunun yayılmasından yola çıkarak, güçlü bir üçüncü dalgadan kaçınmak için derhal bir kilitlemeye geri dönmemizi şiddetle savunacağız" dedi.

Almanya, şubat ayı sonlarında COVID-19 önlemlerinin kademeli olarak hafifletilmesinden bu yana, okulların, kuaförlerin ve diğer işletmelerin kısmen yeniden açılmasına izin vererek vakalarda artışlar yaşadı.