Almanya'daki seçim zaferine Trump'tan destek

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki seçimlerden birinci çıkan Almanya için Alternatif Partisi'ni (AfD) övdü.

Sosyal medya hesabından seçim sonuçlarını değerlendiren Trump, partinin zaferini "çok büyük bir başarı" olarak nitelendirdi.

Göç politikalarını hedef aldı

Trump, "Almanya'daki popülist parti" olarak tanımladığı AfD'nin "çok büyük bir başarıya imza attığını" belirterek seçim sonucunu Almanya'nın göç politikalarına yönelik tepkiyle ilişkilendirdi.

Paylaşımında, "Nihayet, Almanya'ya büyük zarar veren o son derece berbat göçmenlik kurallarından ve düzenlemelerinden bıktılar" ifadesini kullanan Trump, AfD'nin yükseldiğini ve Almanya'nın bu politikalara "daha fazla tahammül etmeyeceğini" savundu.

AfD birinci oldu, tek başına çoğunluğa ulaşamadı

Saksonya-Anhalt'ta 6 Eylül'de yapılan Eyalet Meclisi seçimlerinde aşırı sağcı AfD, yüzde 43,8 oyla ilk sırayı aldı. Ancak bu sonuç, partinin tek başına hükümet kurabilmesi için gereken çoğunluğu sağlamadı.

CDU, 2021 seçimlerine kıyasla 19,9 puanlık kayıpla yüzde 17,2'ye gerileyerek ikinci oldu. Oy oranını önceki seçime göre 0,9 puan artıran Sosyal Demokrat Parti ise yüzde 9,3 ile üçüncü sıraya yerleşti.

Sosyal Adalet ve Ekonomik Anlayış Partisi (BSW) de yüzde 5,3 oyla Meclis'e girme hakkı kazandı.

BSW'nin dışarıdan desteği gündemde

Seçim sonuçlarının ardından hükümetin nasıl kurulacağına ilişkin olasılıklar tartışılıyor. Alman basınındaki haberlere göre BSW dışındaki tüm partiler, AfD ile hükümet kurmaya karşı çıkıyor.

Bu nedenle eyalette, BSW'nin dışarıdan destek vereceği bir AfD hükümetinin kurulabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.