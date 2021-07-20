Almanya'daki sellerde ölü sayısı 171’e yükseldi

Almanya'da Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısının 171'e çıktığı bildirildi.

Alman Haber Ajansının (DPA) Koblenz polisine dayandırdığı haberde, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının Rheinland-Pfalz eyaletinde 122'ye ulaştığı belirtildi.

Haberde Ahrweiler bölgesinde kayıp 155 kişinin arandığı, yaralıların sayısının da bu eyalette 763 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde selde yaşamını yitirenlerin sayısının 48’e yükseldiği bildirildi.

Köln Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada arama kurtarma köpeğinin desteğiyle Bad Münstereifel beldesinde henüz kimliği tespit edilmeyen bir ceset bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, daha önce kayıp olduğu bildirilen 850’den fazla kişiye telefonla ulaşıldığı, şu an Bonn/Rhein-Sieg bölgesinde 14, Euskirchen bölgesinde de 2 kişinin arandığı belirtildi.

Bavyera eyaletinde ise 1 olarak kaydedilen can kaybı sayısında artış olmazken, ülkede sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 171'e çıktı.

Öte yandan sel felaketinin meydana geldiği bölgede yardım çalışmalarından veya selden etkilenenlerin toplu barınma yerlerinde yerleştirilmelerinden dolayı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmasından endişe ediliyor.

Rheinland-Pfalz eyaleti Sağlık Bakanlığı’nın bu sebeple selden etkilenen bölgelerde aşı kampanyası düzenlemeye hazırlandığı kaydedildi.

Diğer taraftan "Marburger Bund" adlı Tabipler Birliğinden yapılan açıklamada, afet bölgesinde hasta bakımına ilişkin endişeli olunduğu belirtilerek bu bölgede çok sayıda muayenehanenin sular altına kaldığı için çalışmadığı veya tamamen yıkıldığı ifade edildi.

Açıklamada temel hasta bakımı için bölgede "acil muayenehanelerin" ve "acil eczanelerin" oluşturulması istendi.

Almanya’da geçen hafta Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde aşırı yağışlar sellere sebep olmuştu.

Selin etkili olduğu bölgelerde arama-kurtarma ile enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Merkel incelemelerde bulundu

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde selden etkilenen Euskirchen bölgesinde incelemelerde bulundu.

Merkel, Bad Münstereifel beldesinde ilk önce Belediye Başkanı Sabine Preiser-Marian ve Bölge Valisi Markus Ramers ile görüştü.

Vatandaşlar ve arama kurtarma ekipleriyle de bir araya gelen Merkel’e Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet eşlik etti.

Merkel, burada düzenlediği basın toplantısında, selden etkilenenlere bürokratik olmayan yardımların yapılacağı sözünü vererek, insanlara hızla ulaşılması için her şeyin yapılacağını söyledi.

Yollar ve köprüler gibi altyapıların inşa edilmesinin ve kentin yeniden imar edilmesinin aylar süreceğini aktaran Merkel, "Burada uzun soluğa ihtiyacımız olduğu açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'da "erken uyarı" konusunda sirenlerin felaketlerden korunmasında gelecekte yeniden büyük rol oynayacağını ifade eden Merkel, "Belki eski ve iyi olan sirenler daha faydalıdır." diye konuştu.

Merkel, erken uyarı konusundaki tartışmalara işaret ederek, burada böyle bir selin uzun zamandan beri yaşanmayan bir durum olduğunun unutulmaması gerektiğini kaydetti.

Euskirchen'de selin yol açtığı yıkımın "korkutucu" olduğunu ve çok sayıda evde kalınamayacağını belirten Merkel, insanların gösterdiği dayanışmanın tek teselli vesilesi olduğunu aktardı.

Fonlara başvurular basit olacak

Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti Başbakanı Laschet de insanların acil yardımdan hızlı faydalanmaları için başvuruların çok basit tutulacağını belirtti.

Laschet, yarın federal hükümetin acil yardım konusunda bir karar alacağını belirterek, Kuzey-Ren Vestfalya eyalet hükümetinin de 22 Temmuz Perşembe günü federal hükümetin kabul edeceği miktarı 2 katına çıkaracağını belirtti.

26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde Merkel’in yerine aday olan Hristiyan Demokrat Birlik Partili Laschet, gelecekte afete karşı korumada daha iyi olmak için eyaletlerin ve federal hükümetin Afet Koruma Dairesiyle durumu analiz edeceği bilgisini paylaştı.

Laschet, iklimin korunması konusunun da ele alınması gerektiğini vurgulayarak, "İklim değişimine karşı bölgelerde, ülke genelinde ve küresel olarak her şeyi yapmamız lazım." dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 18 Temmuz Pazar günü Rheinland-Pfalz eyaletinde selin yıkıma yol açtığı Eifeldorf Schuld köyünde incelemelerde bulunmuştu.