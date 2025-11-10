Almanya'dan 3 milyar Euro'luk savunma hamlesi

Almanya federal hükümeti, savunma modernizasyonu kapsamında 3 milyar Euro'yu aşan yeni savunma ekipmanı alımı yapmayı planlıyor. Alımlar arasında Airbus'tan savaş helikopterleri ve Hensoldt'tan gece görüş cihazları da bulunuyor.

20 hafif savaş helikopteri alımı da yer alıyor

Bloomberg'in haberine göre, projeler bu hafta parlamentoda kapalı oturumda oylanacak. Planlanan alımlar arasında, yaklaşık 1 milyar Euro tutarında 20 hafif savaş helikopteri alımını kapsayan Airbus sözleşmesi de yer alıyor.

Buna ek olarak, Hensoldt AG ve Theon International iş birliğiyle yaklaşık 100 bin gece görüş cihazının tedarik edilmesi öngörülüyor. Söz konusu projenin maliyeti de yaklaşık 1 milyar Euro düzeyinde olacak.

Savunma Bakanlığı bütçe onayı talep etti

Savunma Bakanlığı ayrıca, Diehl Defence şirketinden IRIS-T SLM hava savunma füzeleri alımı için 1,2 milyar Euro'luk bütçe onayı talep etti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 2022 yılında yaptığı Bundestag konuşmasında, 'Zeitenwende' (dönüm noktası) ifadesini kullanarak ülkenin savunma politikalarında köklü bir değişim sürecine girileceğini ve savunma harcamalarının artırılacağını vurgulamıştı.