Almanya'dan 46 milyar Euro'luk yeni ekonomi paketi

Almanya, uzun süredir yaşadığı ekonomik durgunluktan çıkmak amacıyla kapsamlı bir vergi indirimi planını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Financial Times'ın (FT) haberine göre, yaz boyunca uygulanması planlanan 46 milyar euro büyüklüğündeki kurumlar vergisi indirimi, ülke ekonomisinin yeniden ivme kazanmasını hedefliyor.

Çeşitli vergi teşvikleri de yer alıyor

Maliye Bakanı Lars Klingbeil'in bugün yapılması beklenen kabine toplantısında planın ana başlıklarını kamuoyuyla paylaşacağı bildirildi. Hazırlanan tasarıda, yeni ekipman ve elektrikli araçlara yapılacak yatırımları destekleyen çeşitli vergi teşvikleri de yer alıyor. FT'nin ulaştığı tahminlere göre, bu adımların 2029'a kadar maliyetinin toplamda 46 milyar euroyu bulması bekleniyor.

Taslak belgede, "Ekonomik durgunluk döneminin ardından, Alman ekonomisinin potansiyelini önemli ölçüde arttırmak önemlidir" ifadesine yer verilirken, alınacak önlemlerin Almanya'nın uluslararası rekabetçiliğine hem kısa hem de uzun vadede katkı sunması amaçlanıyor.

1 trilyon euroyu aşkın kamu yatırım programı

Söz konusu plan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ekonomiyi canlandırmaya yönelik daha geniş ölçekli harcama politikalarının bir parçası olarak öne çıkıyor. Merz hükümeti, ülkenin savunma kapasitesini artırmak ve altyapısını yenilemek için borçla finanse edilen 1 trilyon euroyu aşkın bir kamu yatırım programı da yürütüyor.

Berenberg Bankası Başekonomisti Holger Schmieding de söz konusu adımı olumlu karşılayarak, “Planlanan vergi indirimleri, yatırım yapılacak bir yer olarak Almanya için iyi olacaktır” dedi. Schmieding, aynı zamanda, "Ancak bu sadece bir başlangıç olabilir. Mevzuat yükünün hafifletilmesi daha zor ama aynı zamanda daha önemli olacaktır" yorumunu paylaştı.