Almanya'dan 65 milyar euroluk enflasyon paketi

Almanya, tüketicileri ve işletmeleri enflasyondan korumak için hazırladığı üçüncü önlem paketini duyurdu.

İndirimli toplu taşıma ve vergi indirimi gibi önlemleri içeren paketin büyüklüğü 65 milyar euro olacak.

Bugün açıklanan üçüncü önlem paketine göre hükümet tüketicileri ve işletmeleri hızla artan enflasyonun etkilerinden korumak için 65 milyar euro harcayacak.

Başbakan Olaf Scholz’un liderliğindeki üç partili koalisyonun üzerinde anlaştığı pakete göre önlem paketi toplu taşımada indirimli seyahatin uzatılması ve yaklaşık 9 bin enerji-yoğun şirket için 1,7 milyar euroluk vergi indirimini içeriyor.

Başbakan Scholz katıldığı bir konferansta, “Açıklanan üç önlem paketi arasında şimdiye dek en büyük paket bu oldu” ifadelerini kullandı.

Scholz, Maliye Bakanı Christian Lindner'in şirketlerin aşırı kazançlarından elde edilecek vergilerin iki haneli milyar eurolara ulaşacağı açıklamasına da değinerek bu vergi gelirlerinin son tüketicinin enerji maliyetlerini azaltmakta kullanılacağını söyledi.