Almanya'dan 'AB'de yapılanma' çağrısı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Prag'da yaptığı konuşmada Avrupa Birliği'nin, AB Komisyonu'nun yeniden yapılanmaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Mevcut üye ülkelerin AB'nin genişlemesine karşı bireysel vetolar kullanabildiklerine dikkat çeken Scholz, AB'nin dış politika ve vergi konularında oybirliği ile değil de oy çokluğu ile karar verebilir olması gerektiğini vurguladı.

Scholz konuşmasında Avrupa Birliği'nin genişlemesini desteklemeye devam ettiklerini, AB'nin Batı Balkanlar, Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'a doğru genişlemesi gerektiğini belirten Schloz, Hırvatistan, Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen bölgesine dahil edilmelerini desteklediğini de söyledi.

Almanya Başbakanı, Avrupa Birliği'nin gerçek bir iç enerji piyasasına ihtiyacı olduğunu, bunu için enerji dağıtım ve depolamasında altyapının kurulması gerektiğini de ifade etti.