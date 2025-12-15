Almanya'dan Airbus'a ek helikopter siparişi
Almanya, savunma kapasitesini güçlendirme hedefi doğrultusunda Airbus ile yaptığı helikopter anlaşmasını genişletti. Daha önce 62 adet için sipariş verilen H145M hafif saldırı helikopterlerine 20 adet daha eklendi. Böylece 2023'te imzalanan çerçeve anlaşma kapsamındaki toplam sipariş sayısı 82'ye ulaştı.
Airbus'tan yapılan açıklamada, 2023'te Almanya ile Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) için 82 adede kadar Airbus H145M helikopteri tedarikine yönelik çerçeve anlaşması yapıldığı ve daha önce bu kapsamda 62 helikopterin siparişinin alındığı hatırlatıldı.
Almanya'nın söz konusu anlaşmadaki opsiyonu kullanarak siparişini 20 adet daha artırdığına işaret edilen açıklamada, bu kapsamda siparişin toplam 82 adet H145M hafif saldırı helikopterine çıkardığına dikkati çekildi.
Açıklamada, söz konusu helikopterlerin 72'sinin kara, 10'unun ise hava kuvvetlerinin özel gücüne teslim edileceği kaydedildi.