Almanya'dan Amazon araştırması
Almanya rekabet kurulu Amazon'u, piyasaladaki pozisyonunu kötüye kullandığı ve üçüncü taraf satıcılarla ilişkileri sebebiyle araştıracak.
Federal Ticaret Birliği Ofisi Başkanı Andreas Mundt, Amazon'un piyasadaki baskın pozisyonunu kötüye kullandığı iddialarını ve platform üzerinde satış yapan üçüncü taraf satıcılarla ilişkilerini inceleyeceklerini açıkladı.
Mundt Frankfurter Allgemeine gazetesine verdiği röportajda, "Amazon'un satıcıların fiyat politikalarını, eğer etkiliyorsa, nasıl etkilediğini araştıracağız." dedi.
Cuma günü Kanada Rekabet Ofisi de Amazon hakkında bir araştırma başlatılarak, firmanın diğer satıcılara karşı imtiyazlı bir konumda olup olmadığının araştırılacağını duyurmuştu.