Almanya'dan büyüme revizyonu: 2026 beklentisi düştü

Almanya, enerji maliyetlerindeki artış ve küresel belirsizliklerin etkisiyle bu yıla ilişkin büyüme beklentisini aşağı yönlü revize etti. ABD ile İran arasındaki gerilimin enerji fiyatlarını yükseltmesi, ekonomideki toparlanma beklentilerini zayıflattı.

Berlin'de açıklama yapan Ekonomi Bakanlığı, Almanya ekonomisinin 2026 yılında yüzde 0,5 büyümesinin beklendiğini duyurdu. Ocak ayında açıklanan tahmin yüzde 1 seviyesindeydi. Bakanlık ayrıca gelecek yıla ilişkin büyüme öngörüsünü de yüzde 1,3'ten yüzde 0,9'a düşürdü.

“Toparlanma jeopolitik şoklarla sekteye uğruyor”

Almanya Ekonomi Bakanı Katherina Reiche, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bu yıl beklenen ekonomik toparlanma, bir kez daha dış jeopolitik şoklar nedeniyle sekteye uğruyor. İran'daki savaş, enerji ve emtia fiyatlarını yükseltiyor. Bu da hanehalkları üzerinde baskı oluşturuyor ve maliyetleri artırıyor" ifadelerini kullandı.

Alman ekonomisinin, ABD'nin uyguladığı gümrük tarifeleri ve özellikle otomotiv gibi ana ihracat kalemlerinde Çinli firmaların artan rekabeti nedeniyle zorlandığı belirtiliyor. Artan maliyetler ve küresel talepteki belirsizlikler, ekonomik görünümü baskılamaya devam ediyor.

Enflasyon beklentileri yukarı yönlü

Bakanlık verilerine göre, enflasyonun bu yıl yüzde 2,7, 2027'de ise yüzde 2,8 seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu görünüm, Avrupa Merkez Bankası'nın ilerleyen dönemde faiz artırma ihtimalini de gündemde tutuyor.

IMF'den küresel ekonomi uyarısı

Öte yandan Uluslararası Para Fonu (IMF), geçtiğimiz hafta küresel büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Kurum, İran'daki çatışmanın kısa sürede sona ermemesi halinde dünya ekonomisinin durgunluk riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuştu.