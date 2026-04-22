Almanya'dan büyüme revizyonu: 2026 beklentisi düştü
Almanya, artan enerji maliyetleri ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle 2026 yılı büyüme tahminini yüzde 1'den yüzde 0,5'e düşürdü. Ekonomi Bakanlığı, gelecek yıla ilişkin büyüme beklentisini de yüzde 1,3'ten yüzde 0,9'a revize etti. ABD-İran geriliminin enerji ve emtia fiyatlarını yukarı çektiği belirtilirken, bu durumun hem hanehalkı üzerinde baskı oluşturduğu hem de maliyetleri artırdığı vurgulandı.
Berlin'de açıklama yapan Ekonomi Bakanlığı, Almanya ekonomisinin 2026 yılında yüzde 0,5 büyümesinin beklendiğini duyurdu. Ocak ayında açıklanan tahmin yüzde 1 seviyesindeydi. Bakanlık ayrıca gelecek yıla ilişkin büyüme öngörüsünü de yüzde 1,3'ten yüzde 0,9'a düşürdü.
“Toparlanma jeopolitik şoklarla sekteye uğruyor”
Almanya Ekonomi Bakanı Katherina Reiche, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bu yıl beklenen ekonomik toparlanma, bir kez daha dış jeopolitik şoklar nedeniyle sekteye uğruyor. İran'daki savaş, enerji ve emtia fiyatlarını yükseltiyor. Bu da hanehalkları üzerinde baskı oluşturuyor ve maliyetleri artırıyor" ifadelerini kullandı.
Alman ekonomisinin, ABD'nin uyguladığı gümrük tarifeleri ve özellikle otomotiv gibi ana ihracat kalemlerinde Çinli firmaların artan rekabeti nedeniyle zorlandığı belirtiliyor. Artan maliyetler ve küresel talepteki belirsizlikler, ekonomik görünümü baskılamaya devam ediyor.
Enflasyon beklentileri yukarı yönlü
Bakanlık verilerine göre, enflasyonun bu yıl yüzde 2,7, 2027'de ise yüzde 2,8 seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu görünüm, Avrupa Merkez Bankası'nın ilerleyen dönemde faiz artırma ihtimalini de gündemde tutuyor.
IMF'den küresel ekonomi uyarısı
Öte yandan Uluslararası Para Fonu (IMF), geçtiğimiz hafta küresel büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Kurum, İran'daki çatışmanın kısa sürede sona ermemesi halinde dünya ekonomisinin durgunluk riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuştu.