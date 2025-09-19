Almanya’dan dijital euro için takvim çağrısı

Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil, Danimarka’nın başkenti Kopenhag'da Avrupa Birliği (AB) maliye ve ekonomi bakanları toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, dijital euro konusunda somut bir yol haritasına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Dijital euronun bir dönüm noktası olacağını savunan Klingbeil, bu konuda ilerlemenin gerekli olduğunu dile getirerek, "Yıl sonuna kadar bu konuda çözümlerin olmasını isterim." dedi.

Klingbeil, Kopenhag’daki toplantıda ekonominin gündemde olacağını belirterek, zayıf bir dönemde bulunulduğunu ve istikrar için önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

"Almanya, işleri mümkün kılan bir rol üstlenecek"

Bakan Klingbeil, Avrupa Birliği’nde dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna’nın toparlanmasına destek olarak kullanılması konusunda da, "Her şey dikkatle incelenmelidir. Almanya, engelleyici değil, işleri mümkün kılan bir rol üstlenecektir." diye konuştu.

Öte yandan, Berlin geçmişte AB’deki Rus varlıklarına tamamen el konulması önerilerine "yasal endişeler" nedeniyle karşı çıkmıştı.

Dijital euro ile alternatif bir ödeme çözümü sunulacak

Dijital euro, Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından çıkarılacak ve halkın kullanımına açık bir merkez bankası dijital para birimi olacak. Dijital euro, nakit euronun dijital uyarlaması olarak kullanılacak.

Kripto varlıkların aksine dijital euronun arkasında ECB bulunacak ve nakit euroda olduğu gibi tutulan her dijital euro doğrudan ECB tarafından desteklenecek.

ECB, dijital avronun güvenilirliğini, değerini, istikrarını ve itibarını korurken nakit euro ile değiştirilebileceğini garanti edecek.

Dijital euro ile Avrupa çapında alternatif bir ödeme çözümü sunulacak, kişi ve işletmeler mevcut seçeneklere ilave olarak dijital euro ile ödeme yapabilecek.

Dijital euro, Euro Bölgesi'nde geniş çapta kabul gören, ucuz, güvenli ve resmi para birimi haline gelecek.