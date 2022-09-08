Almanya'dan gaz açıklaması: Sonsuza kadar sübvanse edemeyiz

Almanya'da parlamentonun alt kanadı olan Bundestag'da konuşan Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, "En önemli şey, Putin'in yaptığı fiyat manipülasyonunu durdurmak. Yüksek fiyatları uzun süre sübvanse edemeyiz. Bu nedenle şimdi enerji piyasasının dizaynını değiştirmemiz gerekli ve değiştireceğiz" dedi.

Habeck konuşmasında hükümet olarak Alman şirketleri için geniş bir kurtarma tedbirleri şemsiyesi oluşturacaklarını ve küçük işletmeler için yardım programları açıklayacaklarını da söyledi.

Uluslararası basına yansıyan bilgilere göre Almanya Ekonomi Bakanlığı, hane halklarının temel bir kullanım miktarına kadar enerji faturalarına sübvansiyon sağlamayı planlıyor. Bunun yarı sıra KOBİ'ler için de belirli bir miktar ucuz enerji ayrılacak.

Plana göre elektrik dağıtım şirketleri belirli bir sınıra kadar elektriğe kWh başına iskonto uygulamak zorunda tutulacaklar. Benzer bir durum KOBİ'ler için de geçerli olacak