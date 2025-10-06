Almanya'dan Gazze açıklaması! 'Trump'ın planına katkıda bulunmaya hazırız'

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’ye yönelik barış planına katkı sağlamaya hazır olduklarını açıkladı.

Katar ve Kuveyt ziyaretlerinin ardından İsrail’e geçen Wadephul, Alman ARD televizyonuna yaptığı değerlendirmede, Trump’ın planını bölge için "potansiyel bir dönüm noktası" olarak tanımladı. Wadephul, "Ateşkesin ardından, Alman hükümetinin yardım sözü verdiği bir aşamaya gireceğiz. Bir yeniden yapılanma konferansına katılmaya hazırız. Mali destek ve insani yardım sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Rehineler arasında Alman vatandaşları da var"

Planın başarıya ulaşması için her türlü desteği vereceklerini vurgulayan Wadephul, "Şu anda ateşkesin kararlaştırılacağı ve rehinelerin serbest bırakılmasının görüşüldüğü ilk aşamadayız. Bu, Almanya için de büyük önem taşıyor çünkü rehineler arasında Alman vatandaşları da var" dedi.

İsrail’in barış planını uygulamadaki güvenilirliğine ilişkin soruya ise, "İnanıyorum çünkü İsrail tarafından, özellikle de mevkidaşım Gideon Saar’dan gördüğüm ve duyduğum her şey bunu destekliyor. İsrail tarafı henüz bana yalan söylemedi, söylenen her şey doğruydu. Bu yüzden bundan şüphe etmek için hiçbir sebebim yok" yanıtını verdi.

Wadephul, İsrail temaslarının ardından muhtemelen Mısır’ı da ziyaret edeceğini ifade etti.