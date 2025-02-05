Almanya'dan Gazze tepkisi! 'Tıpkı Batı Şeria ve Doğu Kudüs gibi Filistinlilere aittir'

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Gazze'ye ilişkin yaptığı açıklamada bu bölgenin tıpkı Batı Şeria ve Doğu Kudüs gibi Filistinlilere ait olduğunu vurguladı.

"Uluslararası hukuka aykırıdır"

Baerbock, yazılı açıklamasında isim vermeden ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze ile ilgili ifadelerine tepki gösterdi. Baerbock, "Gazze tıpkı Batı Şeria ve Doğu Kudüs gibi Filistinlilere aittir. Bu topraklar gelecekteki Filistin devletinin çıkış noktasıdır. Filistinli sivil halkın Gazze'den sürgün edilmesi sadece kabul edilemez değil, aynı zamanda uluslararası hukuka aykırıdır" ifadelerini kullandı.

Zorla yerinden etmenin yeni acılara ve nefretlere neden olacağı uyarısında bulunan Baerbock, G7, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'in Gazze’deki sivillerin sınır dışı edilmemesi ve bölgenin kalıcı olarak işgal edilmemesi gerektiğine dair tutumunu hatırlattı.

İki devletli çözüm vurgusu

Baerbock, "Müzakere edilmiş iki devletli bir çözüm, Filistinlilerin ve İsraillilerin barış, güvenlik ve onur içinde yaşamalarını sağlayacak tek çözüm olmaya devam etmektedir. Bu, aynı zamanda bölgedeki Arap devletlerinin de net tutumudur" değerlendirmesinde bulundu.

"Gazze’nin yeniden inşası gerekiyor"

Gazze’deki yıkımın boyutlarının sarsıcı olduğunu ifade eden Baerbock, "Hepimiz Gazze'nin mümkün olan en kısa sürede yeniden inşa edilmesi gerektiği konusunda hemfikiriz. Evler, hastaneler, okulların kalıntılarının ve patlamamış mühimmatın temizlenmesi, büyük bir uluslararası katılım gerektirecektir. Biz Avrupalılar, ABD ve bölgedeki ortaklarımızla birlikte üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

Trump’ın tartışmalı Gazze açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray’da düzenlediği ortak basın toplantısında Gazze Şeridi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız" demişti.

Trump, Gazze'nin büyük bir yıkım alanına dönüştüğünü belirterek, Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere taşınmasının daha iyi olacağını savunmuştu.