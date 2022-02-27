Almanya’dan hava sahasını Rusya'ya kapatma hazırlığı

Ulaştırma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Federal Bakan Volker Wissing Alman hava sahasının Rus uçaklarına kapatılmasını destekliyor ve bunun için her şeyin hazırlanmasını emretti." ifadesine yer verdi.

Öte yandan Alman ARD kanalında Avrupa Birliğinin (AB) de hava sahasını Rusya'ya kapatacağı iddiasında bulunuldu.

ARD'nin başkent muhabiri Matthias Deiss güvenilir bir kaynaktan edindiği bilgiye göre, AB'nin hava sahasını Rusya'ya kapatacağını belirtti.

"Flightradar24" uçak izleme sitesinden alınan verilere göre Lufthansa'nın Frankfurt'tan Tokyo'ya giden uçağı ile Münih'ten Seul'e giden diğer başka bir uçak Rus hava sahasından geri döndü.

AB ülkelerinden Polonya, Çekya, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya daha önce hava sahalarını Rusya'ya kapatmıştı.

Lufthansa, Rusya uçuşlarını askıya aldı

Rusya'nın Ukrayna'ya havadan ve karadan saldırısı 3. gününe girerken, Alman hava yolu şirketi Lufthansa, bir haftalığına Rusya'ya ve Rus hava sahasındaki uçuşlarını askıya aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Lufthansa, mevcut ve yeni gelişen düzenleyici durum nedeniyle önümüzdeki 7 gün boyunca Rus hava sahasını kullanmayacak. Bu süre boyunca Rusya'ya uçuşlar durdurulacak." ifadesine yer verildi.

Rusya hava sahasında olan uçakların kısa süre içinde sahadan ayrılacaklarının vurgulandığı açıklamada, durumun yakından takip edildiği ve ulusal ve uluslararası yetkililerle yakın temas halinde olunduğu ifade edildi.