Almanya'dan iflas önleyici tedbirler

19 Eylül 2020

Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht, 2021'in başında yürürlüğe girmesi planlanan ve şirketlerin iflas ilan etmelerini önlemek adına bir dizi teşvik ve yardım önlemi sundu.

Teklif edilen önlemler arasında, şirketlerin iflas başvurusunda bulunmaları için son tarih üç haftadan altıya çıkarılması ve aşırı borçlulukların incelenmesinde hükümetin daha "rahat" ölçütler kullanılması öngörüldü.

Lambrecht, alacaklılara gerçekçi bir yeniden yapılanma beklentisi gösterebilen tüm şirketlerin, tasfiye işlemleri dışında kendi konseptlerini uygulayabilmeleri gerektiğini belirtti.