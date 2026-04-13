Almanya’dan İran savaşı sonrası yükselen enerji fiyatlarına karşı tedbir paketi

Almanya’da koalisyon hükümeti, Pakistan’da yapılan ABD-İran barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nı abluka altına alma kararı sonrası petrol fiyatlarının yeniden yükselmesi nedeniyle bir dizi ekonomik karar aldı.

Koalisyon ortakları Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Markus Söder ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) eş başkanları Lars Klingbeil ve Bärbel Bas ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, vatandaşların endişelerini paylaştıklarını belirterek, Almanya’nın çok zor bir ekonomik ve siyasi dönemden geçtiğini söyledi.

Merz, dünyada yaşanan çok sayıda kriz ve savaşın Almanya’yı doğrudan etkilediğini, bunun da somut biçimde hayat şartlarına yansıdığını ifade etti.

1,6 milyar euroluk paket: Akaryakıtta iki aylık vergi sınırı

Başbakan Merz, artan enerji fiyatlarına karşı 1,6 milyar euroluk destek paketi üzerinde mutabık kaldıklarını açıkladı.

Alınan kararlar kapsamında, benzin ve dizel akaryakıt fiyatlarına uygulanan enerji vergisinin iki ay süreyle sınırlandırılacağını belirten Merz, bu adımın litre başına yaklaşık 17 sentlik bir indirim sağlayacağını söyledi.

Merz ayrıca, işverenlerin 2026 yılında çalışanlarına bin euroya kadar destek verebilmesinin önünü açacaklarını, bu ödemenin vergi ve sosyal güvenlik primi kesintisinden muaf tutulacağını bildirdi.

Destek paketinin finansmanı için ise tütün vergisinin artırılacağı açıklandı.

Merz: İran savaşı Almanya’daki ekonomik sorunların asıl nedeni

Başbakan Merz, basın toplantısında ABD ve İran arasında yapılan görüşmelere de değinerek, ateşkes müzakerelerinin şimdilik askıya alındığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatacağını duyurduğunu belirten Merz, bunun ardından petrol fiyatlarının bir gecede yeniden varil başına 100 doların üzerine çıktığını ifade etti.

Merz, “Bu çatışma, bu savaş, kendi ülkemizde Almanya’da yaşadığımız sorunların asıl nedeni. Bu nedenle savaşın sona ermesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Avrupa’daki ortaklarımızla birlikte bunu yapmak istiyoruz” dedi.

“Bu uzun süreli bir süreç olacak”

Pakistan’daki ABD-İran görüşmelerine ilişkin daha önce de çok umutlu olmadığını hatırlatan Merz, bu görüşmelerin yeterince iyi hazırlanmış olduğu izlenimini edinmediğini söyledi.

Merz, bu nedenle sürecin daha uzun bir döneme yayılacağını düşündüğünü belirterek, Amerikan hükümetiyle, çatışan taraflarla ve İsrail ile temas halinde olduklarını ifade etti.

Almanya Başbakanı Merz, savaşın etkilerinin çatışma sona erse bile uzun süre hissedileceğini vurgulayarak, Alman ekonomisinin de uzun süre önemli bir yük altında kalabileceğine hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.

“Her kriz devlet kaynaklarıyla dengelenemez”

Merz, İran savaşının etkisini azaltmak için hükümet olarak atılabilecek adımlara odaklandıklarını, ancak her krizin kamu kaynaklarıyla dengelenemeyeceğini de vurguladı.

Başbakan Merz, “Piyasalardaki her sonucu devlet kaynaklarıyla dengeleyemeyiz. Devlet, dünya siyasetindeki tüm belirsizlikleri, tüm riskleri ve tüm aksaklıkları telafi edemez. Sonuçta devlet bütçemizden ayırdığımız her şeyin başka bir yerde eksik kalması demektir” ifadelerini kullandı.

AB karar alma süreci mesajı da verdi

Merz, bir soru üzerine Macaristan’daki seçim sonuçlarının Avrupa Birliği’nin karar alma sürecine olumlu etkisi olacağını da söyledi.

Başbakan Merz, bu gelişmenin özellikle Rusya’ya yönelik yaptırım paketlerinin kabulü önündeki engellerin kaldırılması açısından olumlu sonuç doğurabileceğini ifade etti.