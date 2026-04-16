Almanya'dan İsrail'e 167 milyon Euro'luk yeni silah satışı onayı

Almanya hükümeti, İsrail'e yönelik uyguladığı kısmi silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırmasının ardından bu ülkeye yönelik yeni askeri sevkiyatlara izin verdi. Açıklanan verilere göre Berlin yönetimi, yaklaşık 167 milyon Euro değerinde askeri teçhizat ihracatını onayladı.

Deutsche Presse-Agentur (DPA) tarafından aktarılan bilgilere göre, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın Sol Parti'nin soru önergesine verdiği yanıtta, 24 Kasım 2025 ile 27 Mart 2026 tarihleri arasında İsrail'e toplam 166,95 milyon Euro tutarında askeri malzeme ihracatı için lisans verildiği bildirildi.

Bakanlık, kısıtlamaların yürürlükte olduğu dönemde de 10,44 milyon Euro değerinde ihracat izni verildiğini açıkladı.

Gerilim döneminde de sevkiyat sürdü

Verilerde dikkat çeken bir diğer başlık ise bölgesel gelişmeler oldu. İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başladığı 28 Şubat ile 27 Mart 2026 tarihleri arasında Almanya'nın 6,6 milyon Euro değerinde silah tedarikine onay verdiği kaydedildi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 8 Ağustos 2025'te İsrail'in Gazze'deki operasyonlarını genişletmesi üzerine bölgede kullanılabilecek silahların ihracatını askıya almıştı. Ancak söz konusu kısıtlama yaklaşık 3,5 ay sonra, 24 Kasım 2025'te kaldırıldı.

Muhalefetten tepki

Sol Parti Milletvekili Ulrich Thoden, hükümeti İsrail'e silah göndererek bölgedeki çatışmaları derinleştirmekle eleştirdi. Thoden, askeri sanayi çıkarlarının barış sürecine katkı sağlamadığını belirterek silah ihracatının tamamen durdurulması çağrısında bulundu.

Silah ihracatında dikkat çeken artış

Almanya'nın İsrail'e silah ve askeri malzeme satışı 2023'te 327 milyon Euro, 2024'te ise 161,1 milyon Euro seviyesinde gerçekleşti. 2023 yılında ihracatın bir önceki yıla göre yaklaşık 10 kat artması dikkat çekmişti.

Karar süreci nasıl işliyor?

Almanya'da silah ihracat izinleri; Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Federal Ekonomik İşler ve İhracat Kontrol Dairesi'nin ortak değerlendirmesiyle veriliyor. Stratejik öneme sahip durumlarda nihai karar, başbakan ve ilgili bakanların yer aldığı Federal Güvenlik Konseyi tarafından alınıyor. Berlin yönetimi, üçüncü ülkeler üzerinden yapılan dolaylı sevkiyatlara ilişkin ise bilgi paylaşmıyor.