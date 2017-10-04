Almanya'dan Katalonya açıklaması

04 Ekim 2017

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, bugün Berlin’de yaptığı açıklamada, Almanya’nın, İspanya ile yakın bağları olduğunu belirtti.

“Bundan dolayı Federal Hükümet gelişmeleri yakından takip ediyor. İspanya’nın istikrarıyla yakından ilgiliyiz. Siyasi alanda orada olan her şeyde hukukun üstünlüğüne saygı duyulması önemlidir.” diyen Seibert, İspanya’da yaşananların aşikar olduğunu ifade etti.

Seibert, konunun çözümünün anayasal çerçevede olması gerektiğini kaydetti.

Seibert, “Şansölye Merkel herhangi bir arabulucuk yapmak için çaba sarf etmiyor. Bu İspanya’nın iç meselesidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Seibert, referandum sırasında polisin tutumuna ilişkin yorum yapmadı.

Toplantıda bir gazetecinin başka ülkelerde benzeri durumlar yaşandığında polis şiddetine yönelik Almanya'dan açıklamalar yapıldığının hatırlatılması üzerine hükümet sözcüsü bu konuya cevap vermekten kaçındı.

Kaynak: AA