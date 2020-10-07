Almanya'dan Rusya'ya yaptırım tehdidi

07 Ekim 2020

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın kimyasal maddeyle zehirlenmesinin uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini belirterek, "Bunun bir sonucu olmadan böyle kalamaz. O nedenle Rusya, Navalnıy davasında yaşananları netleştirmezse ve bilgi vermezse, Rusya tarafındaki sorumlulara yönelik orantılı yaptırımlar kaçınılmaz olacaktır. Rusya'nın durumu bu raddeye getireceğini zannetmiyorum." dedi.

Maas ayrıca Dağlık Karabağ'daki çatışmalara da değinerek Almanya'nın arabulucu konumunda olmasından dolayı bu mesele hakkında tarafsız davranmak durumunda olduğunu aktardı.

Kaynak: AA