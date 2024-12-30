Almanya'dan Suriye'ye 60 milyon Euro'luk kaynak

Almanya Kalkınma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla Suriye'de insani durumun iyileştirilmesi için 60 milyon Euro gönderileceği kaydedildi.

Eğitime vurgu yaptı

Kalkınma Bakanı Svenja Schulze konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Suriye'nin yeniden inşa sürecinde eğitime vurgu yaparak şunları söyledi:

"Olumlu bir gelişme için fırsat var ve şimdi bunu desteklemek için elimizden geleni yapmalıyız. Eğitim bunun için çok önemli bir alan. Gelecek neslin, farklı etnik grupların, kadın ve erkeklerin barış içinde ve eşit koşullarda bir arada yaşadığı bir Suriye'nin kurulmasına okullar karar verecek. Eğer gelişmeler doğru yönde ilerlerse, diğer alanlarda da daha fazlasını yapmaya hazırız."

Suriye halkının insani durumunu "felaket" şeklinde niteleyen Schulze, "Neredeyse 14 yıldır süren iç savaşın ardından ülkenin büyük bir bölümü yıkılmış durumda. Nüfusun yüzde 90'ı yoksulluk içinde yaşıyor ve yardıma muhtaç durumda." değerlendirmesinde bulundu.