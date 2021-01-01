Almanya'nın AB dönem başkanlığı sona erdi
Avrupa Birliği dönem başkanlığı 1 Ocak itibarıyla Almanya'dan Portekiz'e geçti. Almanya'nın dönem başkanlığında İngiltere ile Birlik arasında ticaret anlaşması imzası gerçekleştirilirken, bütçe üzerinde Macaristan ve Polonya gibi ülkelerin vetolarının da kaldırılması sağlanmıştı.
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Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı 1 Ocak itibarıyla Almanya'dan Portekiz'e geçti. Portekiz'in tarihinde 4. kez dönem başkanlığı yapacağı AB'de, önümüzdeki 6 aylık dönemde ana gündemler, COVID-19 ve Brexit üzerinde yoğunlaşmaya devam edecek.
AB'nin bu süreçte özellikle salgınının sosyoekonomik etkisini azaltmaya yönelik alınan kararların uygulanması, aşılanma süreci ve Brexit anlaşmasının sonuçlarının yaratacağı ortama odaklanması öngörülüyor.