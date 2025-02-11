Almanya’nın ABD’ye karşı dış ticaret fazlasında rekor rakam

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin paylaştığı bilgilere göre, ABD geçen yıl yaklaşık 70 milyar Euro'luk rekor ile Almanya'nın en çok dış ticaret fazlası verdiği ülke olmaya devam etti.

Almanya'dan ABD'ye 2024’te yıllık yüzde 2,2 artışla 161,32 milyar Euro değerinde mal ihraç edildi. Almanya'nın toplam ihracatının yüzde 10,35'ine denk gelen rakam, son 20 yılın en yükseği olarak kayıtlara geçti.

İthalat ve ihracatta durum...

Almanya, 2024'te ABD'den 91,32 milyar Euro değerinde mal ithal etti. Bu rakam ülke ithalatının yaklaşık yüzde 7'sine karşılık geldi. 2023'e göre ise ABD'den ithalatta yüzde 3,4’lük düşüş görüldü. Bu arada, Almanya’nın ihracatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 3 düşerek 1 trilyon 555 milyar Euro'ya, ithalatı ise yüzde 1,3 gerileyerek 1 trilyon 316 milyar Euro'ya indi.

Trump'tan Alman otomotiv sektörünü hedef alan açıklama

Trump, dış ticaret açığını azaltmak ve yerli üretimi desteklemek amacıyla AB ürünleri için gümrük vergilerini artıracağını açıklamış ve Alman otomobillerine ek gümrük vergisi uygulamakla tehdit etmişti.

Analistler, Trump'ın, Avrupa Birliği ithalatına gümrük vergileri yoluyla daha fazla korumacı bir politika uygulamasının ihracata dayalı Alman ekonomisi için iyiye işaret olmadığını belirtiyor. Avrupa Birliği Komisyonu ve Uluslararası Para Fonu ise Almanya'nın, ABD'ye karşı yüksek ticaret fazlasının dengesizliklere yol açarak küresel ekonomi için tehdit oluşturabileceğini düşünüyor.