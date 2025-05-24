Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "İsrail terör devletidir" ve "Soykırımı durdurun" sloganları attı.

Gösteride yapılan konuşmalarda, hiç kimsenin, hiçbir devletin bütün bir halkı haklarından mahrum bırakmaya, sürmeye ve öldürmeye hakkı olmadığı vurgulandı.

Gösteriye bazı Yahudi kökenli Almanların da destek vermesi dikkati çekti.