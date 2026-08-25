Almanya'nın bütçesi alarm verdi: Maastricht sınırı aşıldı

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Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) açıkladığı verilere göre, Ocak-Haziran 2026 döneminde genel kamu bütçe açığı geçen yılın aynı dönemine göre 36,6 milyar euro artarak 71,3 milyar euroya yükseldi.

Açığın gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı ise yüzde 3,1 olarak gerçekleşti. Böylece Almanya, AB İstikrar ve Büyüme Paktı kapsamında Maastricht Antlaşması'nda öngörülen yüzde 3'lük bütçe açığı sınırının üzerine çıktı.

Harcamalar gelirlerden iki kat hızlı arttı

Yılın ilk yarısında ülkenin toplam kamu gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 artarak 1 trilyon 73,2 milyar euroya çıkarken kamu giderleri yüzde 6,1 gibi daha yüksek bir hızla yükselerek 1 trilyon 144,5 milyar euroya tırmandı.

En büyük açık federal hükümette gerçekleşti

Bütçedeki rekor açığın ana kaynağı, 48,1 milyar euro açık veren federal hükümet oldu. Federal düzeydeki bütçe açığı geçen yılın ilk yarısına göre 29 milyar euro artış kaydetti.

Federal hükümetteki bütçe açığının ana faktörlerinin artan savunma harcamaları ile özel fonlar aracılığıyla finanse edilen ek yatırımlar ve sübvansiyonlar olması dikkati çekti. Aynı dönemde eyalet düzeyindeki bütçe açığı 3,5 milyar euro artarak 6,5 milyar euroya çıkarken belediyeler bütçe açıklarını 1,5 milyar euro azaltarak 14,8 milyar euroya düşürdü.

Geçen yılın ilk yarısında 3,8 milyar euro fazla veren sosyal güvenlik fonları ise yasal sağlık ve bakım sigortalarındaki harcamaların artmasıyla bu yılın ilk altı ayında 1,8 milyar euro açık verdi.

Öte yandan analistler, gelişmiş ülkelerin devlet tahvili faizlerindeki küresel yükselişin, Almanya’nın borç yükünü ve maliyetlerini doğrudan etkilediğini belirtti. Almanya'nın 10 yıllık devlet tahvili faizleri geçen hafta yüzde 3,3 seviyesine ulaşarak son 15 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Bu arada, yılın ilk yarısında Almanya'nın faiz ödemeleri yüzde 11,6 artarak 27,3 milyar euroya yükseldi.

Ülkenin faiz ödemeleri de yılın ilk yarısında yüzde 11,6 artarak 27,3 milyar euroya yükseldi.