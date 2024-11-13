Almanya'nın Ekonomi Bilirkişi Kurulu 2024-2025 büyüme tahminlerini düşürdü

Ekonomi profesörlerinden oluşan SVR, Almanya ekonomisine ilişkin ilkbaharda paylaştığı, 2024-2025'ü kapsayan büyüme tahminlerinde sonbahar döneminde güncelleme yaptı.

Alman ekonomisinin 2020'den beri durgunluktan kurtulamadığına dikkati çeken Kurul, "Mevcut zayıf ekonomik performans büyük ölçüde imalat sektöründeki üretim ve katma değer düşüşlerinden kaynaklanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

SVR, zayıf sanayinin ekonominin diğer sektörlerini de etkilediğini hatırlatarak, imalat sektöründeki düşük kapasite kullanımının kurumsal yatırımları daha da azaltacağından sanayide zayıflığın artacağını öngördü.

Raporda, Alman sanayi sektörünün küresel ekonomiden ayrışmasının Almanya'daki zayıflığın sadece konjonktürel olmadığını gösterdiği ifade edilerek, "Aynı zamanda, küresel ekonomideki toparlanma, ihracatta daha önce olduğu ölçüde bir artışa yol açmıyor." denildi.

Kurul, 2024 yılı için GSYH büyüme tahminini yüzde 0,2'den yüzde eksi 0,1'e revize etti.

SVR, ilkbahar tahminlerinde yüzde 0,9 olan 2025 büyüme tahminini ise yüzde 0,4'e düşürdü.

SVR, ülkede bu yıl ortalama enflasyonun ise ortalama yüzde 2,2 olacağını tahmin ediyor. Kurul, enflasyonun 2025'te yüzde 2,1'e ineceği tahmininde de bulundu.

Siyasi ve ekonomik başarısızlıklar

Ekonomi Bilirkişi Kurulu Başkanı Monika Schnitzer, konuya ilişkin değerlendirmesinde, sanayideki zayıflığın ve ekonomideki zayıf dönemin süresinin Alman ekonomisinin konjonktürel sorunların yanı sıra yapısal sorunlardan da etkilendiğini gösterdiğini belirtti.

Schnitzer, Almanya'da son yıllarda siyasi ve ekonomik başarısızlıklar yaşandığını vurgulayarak, "Bu durum, ülkenin modernizasyonunu kararlılıkla ileriye taşımayı daha da önemli hale getiriyor." görüşünü paylaştı.

Alman ekonomisi

Öte yandan Alman ekonomisi, artan faiz oranları, konjonktürel riskler ve yapısal değişiklikler gibi nedenlerle büyümede zorluk yaşıyor.

Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,3 küçülen ülke ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 0,2 büyüme kaydederek teknik resesyona girmekten kurtulmuştu.

Alman ekonomisi geçen yıl, alışılmışın dışında yüksek düzeydeki enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, düşen yatırımlar, zayıf dış talep ve faiz oranlarının yüksekliği gibi nedenlerle bir önceki yıla göre yüzde 0,3 daralmıştı. Almanya böylece, G7 ülkeleri içinde küçülen tek ülke olmuştu.

Hükümet, ekonomide bu yıl yüzde 0,2 küçülme bekliyor. Almanya, bu yıl da küçülürse 2023'te olduğu gibi G7 ekonomileri arasında daralan tek ülke olacak.