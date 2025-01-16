Almanya'nın en büyük havalimanı Covid-19 öncesi dönemini arıyor

Almanya'da Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport firması, 2024'e ilişkin ziyaretçi rakamlarını internet sitesinde açıkladı. Buna göre, havalimanının geçen yıl ağırladığı yolcu sayısı 2023'e göre yüzde 3,7 artarak 61,6 milyona ulaştı.

Bu rakamın Covid-19 salgını öncesi 2019'a kıyasla yüzde 12,7 daha az olması dikkati çekti. Havalimanı yöneltimi geçen yılın başında 65 milyon yolcu hedefliyordu.

Frankfurt Havalimanı, 2019'da ağırladığı 70 milyonu aşkın yolcuyla rekor kırmıştı.

Analistler, Frankfurt Havalimanı'nın, 2020'de seyahatlerin zaman zaman tamamen iptal edilmesine neden olan Kovid-19 salgınının etkisinden hala kurtulamadığını belirtti.

En popüler rotalar

Geçen yıl orta mesafeli rotalarda Yunanistan, İspanya, Portekiz ve İtalya gibi destinasyonlar fazla rağbet görürken, uzun mesafeli rotalarda Kuzey Amerika popülerliğini korudu, Uzak Doğu ve Güney Amerika'ya olan ilgi de arttı.