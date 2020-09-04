Almanya'nın fabrika siparişleri temmuzda arttı
Almanya'nın fabrika siparişleri temmuz ayında beklenti altında kalsa da, yüzde 2,8 arttı.
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkenin fabrika siparişleri temmuz ayında, beklenti olan yüzde 5'lik artışın altında kalsa da, yüzde 2,8 arttı. Haziran ayında fabrika siparişlerindeki artış yüzde 27,96 olmuştu.
Yıllık bazda incelendiğinde, fabrika siparişleri bir önceki yılın temmuz ayına göre, yüzde 20,4'lük beklenti karşısında, yüzde 7,3 düştü.
Yurt dışından gelen siparişler temmuz ayında aylık yüzde 14,4 artarken, iç siparişler yüzde 10,2 düştü.