Almanya'nın kamu borcu 2019'da 17 milyar euro azaldı

13 Ağustos 2020

Almanya'nın genel kamu borcu, geçen yıl 2018'e göre 17 milyar euro azalarak son 9 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı nihai verilere göre, Almanya'nın, 2019'un sonunda federal, eyalet, sosyal güvenlik fonları, belediye ve belediye birlikleri düzeyinde tüm temel ve ilave bütçeleri de dahil kamu dışı kurumlara genel kamu borcu 1 trilyon 898 milyar euro oldu.

Söz konusu borç, 2018 sonuna göre yüzde 0,9 (17 milyar euro) azaldı. Böylece, ülkenin kamu borcu hesaplamalarda yeni metotların kullanılmaya başlandığı 2010'dan beri en düşük seviyesine geriledi.

Kişi başına düşen borç (kamu borcu) 2018 sonunda 23 bin 313 euro iken, geçen yılın sonunda 22 bin 857 euro olarak açıklandı.

Almanya'da genel kamu borcu, geçen yıl 2018'ye göre tüm idari kademelerde azalış kaydetmedi. Söz konusu dönemde federal kamu borcu yüzde 2 azalarak (24,7 milyar euro) 1 trilyon 188 milyar euroya düştü. Eyaletlerin borcu yüzde 1,4 artarak (8,2 milyar euro) 578,8 milyar euroya yükselirken, belediye ve belediye birliklerinin borcu da yüzde 0,3 (7 milyar euro) düşerek 131 milyar 400 milyon euroya indi.

Uzmanlar, ülkenin kamu borcunun COVID-19 salgınının neden olduğu ekonomik kriz nedeniyle vergi gelirlerinin azalmasının ve teşvik paketlerinin etkisiyle önemli ölçüde artacağına işaret etti.

Alman hükümeti, COVID-19 salgını nedeniyle zor durumda bulunan ekonomiyi desteklemek için toplamda 1 trilyon euroya yakın çeşitli teşvik paketleri açıklamıştı.

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya, bu çerçevede 2013’ten bu yana ilk kez borçlanmayı ve 156 milyar euroluk ek bütçeyi bu borç üzerinde finanse etmeyi planlamıştı.

COVID-19 ilk kez, Aralık 2019'da Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan COVID-19 vaka sayısı, dünya genelinde 20 milyon 600 bini aştı

Öte yandan, Almanya'da ise bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü'ne (RKI) göre ülkede COVID-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1445 arttı. Bu sayı 1 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük artış olurken, Almanya'da toplam vaka sayısının 219 bin 964'e yükseldi.

Kaynak: AA