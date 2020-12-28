"Almanya'nın Kuzey Akımı 2 konusunda duruşu değişmeyecek"

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya'nın Kuzey akımı 2 projesinde Rusya'nın devlet enerji kuruluşu PJSC Gazprom ile ortaklığını ABD'nin yeni yönetiminin durum hakkındaki görüşünü önemsemeyeceğini ve duruşunu değiştirmeyeceğini söyledi.

DPA haber ajansına konuşan Maas, "ABD'nin istekleri doğrultusunda hareket edersek, Avrupa'nın bağımsızlığından bahsedemeyiz" dedi.

Almanya ve ABD arasında gelecekte, şu an olduğu gibi, sorunlar olabileceğini belirten Maas, benzer jeopolitik ve stratejik yaklaşımlara sahip olmanın önemli olduğunu ifade etti.