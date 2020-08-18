Almanya'nın mühendislik ihracatı ikinci çeyrekte yüzde 22,9 düştü

18 Ağustos 2020

Almanya mühendislik sektörünün lobi kuruluşu VDMA'nın derlediği verilere göre, Almanya'nın mühendislik ihracatı 2020 ikinci çeyrekte COVID-19 salgınının etkisi ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22.9 azaldı.

2020 yılının ilk 6 ayında ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 azaldı.

VDMA baş ekonomisti Ralph Wiechers yaptığı değerlendirmede, "Normale dönüş hala engebeli, inişli çıkışlı bir yol olacak, Almanya'dan mühendislik ürünleri alan ülkelerin birçoğunun pandemiyi daha iyi bir şekilde kontrol altına almaları ve yatırım konusunda yeniden daha iyimser hale gelmeleri gerekli." dedi.

(Kaynak: Foreks)