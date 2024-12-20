Almanya'nın perakende sektörü iş ortamı endeksi gerilemiş olabilir mi?

Ifo Enstitüsü, Almanya'nın perakende sektöründeki iş ortamı endeksinin, perakendecilerin mevcut durumlarını kasım ayına göre biraz daha kötü olarak değerlendirmeleri nedeniyle, normalde tüketici harcamalarının ağırlıkta olduğu aralık ayında hafifçe düştüğünü söyledi. Enstitü, önümüzdeki aylara ilişkin iş beklentilerinin de hafifçe gerilediğini ekledi.

"Perakende sektörü için zorlu bir yıldı"

Ifo uzmanı Patrick Hoeppner, bu yılın perakende sektörü için çok zorlu geçtiğini ve genel ekonomik ortamın 2025 yılında da zor olmaya devam edeceğini belirtti.

Hoeppner, “Zayıflayan talebe ek olarak, kalifiye işçi sıkıntısı 2024 yılında birçok perakendeci için önemli bir sorun olmaya devam etti” dedi.

Ifo, 2025 için artan harcanabilir gelirin olumlu bir ivme sağlayabileceğini, ancak ekonomik politika belirsizliğinin hem perakendeciler hem de tüketiciler üzerinde baskı yaratmaya devam ettiğini ekledi.