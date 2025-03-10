Almanya'nın sanayi üretimi ocakta arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), sanayi üretimine ilişkin ocak ayı geçici verilerini duyurdu.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, yılın ilk ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2 artarak ekonomistlerin tahminlerini aştı. Bu rakam, Ağustos 2024'ten bu yana sanayi üretimde kaydedilen en güçlü artış oldu.

Beklentiler, yüzde 1,5 artacağı yönündeydi

Beklenti, sanayi üretiminin yüzde 1,5 artacağı yönündeydi. Söz konusu ayda sanayi üretimi, Ocak 2024'e göre ise yüzde 1,6 düşüş kaydetti. Aralık 2024'te yüzde 2,4 olarak açıklanan sanayi üretimindeki düşüş de yüzde 1,5 olarak revize edildi.

Veriler, ocakta bir önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 2,6 arttığını ortaya koydu. Söz konusu ayda sanayi üretimi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 2,4, ara malı üretimi yüzde 3,3 arttı.

Ocakta önceki aya kıyasla tüketim malları üretiminde yüzde 2,4 ve inşaatta yüzde 0,4 artış kaydedildi. Enerji üretimi ise yüzde 0,5 geriledi.

"Artış, otomotiv sektöründen kaynaklı"

Destatis açıklamasında, Ocak 2025'te sanayi üretiminde görülen artışın, temel olarak otomotiv sektöründe görülen yüzde 6,4’lük artıştan kaynaklandığı belirtilerek, gıda sektöründeki üretim artışının da genel sonuç üzerinde olumlu etki oluşturduğu, metal ürünleri imalatındaki düşüşün ise genel sonucu olumsuz etkilediği kaydedildi.

"İmalat sektörünün genelinde toparlanma belirtisi yok"

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, kasım-ocak döneminde üretimin önceki üç ayın seviyesinde olduğu bildirilerek "Yılın başında önceki üretim kayıpları kısmen telafi edilmiş olsa da imalat sektörünün genelinde hala bir toparlanma belirtisi yok." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık, "Ifo İş Ortamı Güven Endeksi ve S&P Global'e göre, şirketlerin duyarlılığı son zamanlarda biraz toparlandı, ancak hala düşük bir seviyede. Gelen siparişlerde son dönemde yaşanan önemli düşüş ve jeopolitik belirsizlikteki yeniden artış göz önünde bulundurulduğunda, sanayi üretiminde sürdürülebilir bir toparlanma belirtisi görülmemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Alman ekonomisi, bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor. Ekonomi, 2024'ün tamamında bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme yaşandı. Ekonomi, 2023'te yüzde 0,3 daralmıştı.

Almanya Merkez Bankasının (Bundesbank) ekonomiye ilişkin 24 Şubat'ta yayımlanan raporunda, kurulacak koalisyon hükümetinin zorlu ekonomik ortamda göreve başlayacağına işaret edilerek, temel eğilim açısından Alman ekonomisinin, durgunluk içinde sıkışıp kalmaya devam ettiği aktarılmıştı.