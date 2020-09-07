Almanya'nın sanayi üretimi yüzde 1,2 arttı

07 Eylül 2020

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan temmuz ayı sanayi üretimi verilerine göre, Almanya'nın sanayi üretimi temmuz ayında, haziran ayındaki yüzde 9,3'lük artış sonrasında, beklenti olan yüzde 4,8 artışın altında kalarak, aylık yüzde 1,2 arttı.

Enerji dışı sanayi üretimi temmuzda aylık yüzde 2,8 ve ara mallar üretimi aylık yüzde 4 yükseldi. Tüketici malları ve ana mallar üretimleri ise yıllık bazda sırasıyla yüzde 1,8 ve yüzde 2,1 arttı. Otomotiv sanayi üretimi aylık yüzde 6,9 artmasına rağmen, şubat ayındaki salgın öncesi döneme göre yüzde 15 azaldı.

Diğer yandan Almanya'nın enerji üretimi temmuzda aylık yüzde 0,6 ve yapı üretimi aylık yüzde 4,3 azaldı.

Sanayi üretimi temmuz ayında yıllık bazda, yüzde 12,1'lik artış beklentisine rağmen, yüzde 10 azaldı. Sanayi üretimi haziran ayında yıllık yüzde 11,4 azalmıştı.

Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (Ifo) tahminlerine göre Almanya'nın sanayi üretimi gelecek aylarda kimi sektörlerde hafif artacak ancak deri, ayakkabı ve tekstil ürünlerinde toparlanma beklenmiyor.