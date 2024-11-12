Almanya'nın seyir füzesi tehdidine Rusya'dan korkutan cevap: En kötü senaryo gerçek olacak

Almanya'da ana muhalefet lideri Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Başkanı Friedrich Merz, başbakan seçilmesi halinde Rusya'ya savaşı durdurma konusunda ültimatom vereceğini, buna uyulmaması durumunda da Kiev'e Taurus seyir füzeleri göndererek Rus topraklarını vurma izni vereceğini söyledi.

Hem Alman basınında hem de dünya genelinde dikkat çeken bu tehdidin ardından Rusya'dan açıklama geldi.

'Putin uyarmıştı: En tehlikeli aşama'

Medvedev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Taurus füzelerinin savaşın seyrini değiştirmeyeceğini belirterek "Ancak bu, çatışmanın en tehlikeli aşamaya geçme riskini artırır. Vladimir Putin bu konuda uyarıda bulunmuştu." dedi.

'Kötü senaryo gerçekleşecek'

Medvedev, ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından Avrupa liderlerinin gerginleştiğine işaret ederek, "Avrupa'nın deneyimli ve akıllı liderleri tarih oldu. Bunların yerine egosu yüksek değersiz şahıslar geldi. Bu da kötü bir senaryonun büyük ihtimalle gerçekleşeceği anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.