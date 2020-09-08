Almanya'nın ticaret fazlası temmuzda beklenti üzerinde

08 Eylül 2020

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya'nın ticaret fazlası temmuz ayında, haziran ayındaki 14,9 milyar eurodan, 18 milyar euroya yükseldi. Beklenti ülkenin ticaret fazlasının 16 milyar euroya yükselmesiydi.

Almanya'nın temmuz ayında ihracatı, beklenti olan yüzde 5 artışa yakın düzeyde, yüzde 4,7 arttı. İthalat ise temmuzda aylık yüzde 1,1 artarak, yüzde 3,3 artış beklentisinin altında kaldı. İhracat ve ithalattaki temmuz ayına ait yıllık değişimler ise yüzde 11 düşüş olurken, sırasıyla 102,3 milyar euro ve 83,1 milyar euro düzeyinde açıklandılar.

Ülkenin cari dengesi temmuz ayında, haziran ayındaki 20,4 milyar euro fazladan, beklenti olan 20,3 milyar euronun hafif altında, 20 milyar euro fazla verdi.