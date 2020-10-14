"Almanya'nın toparlanması tahminlerden uzun sürecek"
Almanya'da yer alan ekonomi kuruluşlarının ortak raporunda, ülke ekonomisinin COVID-19 krizinden beklentilerden daha uzun sürede toparlanacağı belirtildi.
Halle Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü, Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü, DIW Berlin ve Ifo Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'nün ortak çalışmasında, Almanya ekonomisinin 2020 yılı için daha önceki yüzde 4,2'lik daralma tahminini yüzde 5,4 daralma olarak güncellendiği duyuruldu.
Raporda 2021 yılı büyümesi ise düzde 5,8'den yüzde 4,7'ye revize edildi.