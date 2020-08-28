28 Ağustos 2020

Almanya'da tüketici güveni eylül ayında 1,6 puan düşüşle nagatif 1,8 puana gerileyerek, beklenti olan negatif 0,2 puanın altında açıklandı.

GfK raporuna göre, Almanya'nın gelir beklentileri eylülde aylık 5,8 puan düşüşle 12,8 puana geirlerken, yıllık düşüşü 37 puan oldu.

Tüketicilerin ekonomik görünümü ağustosta artışı dördüncü ayda da devam ettirereik 1,1 puan atrtışla 11,7 puana yüksleid.

GfK teüketici uzmanı Rolf Buerkl, artan COVID-19 vaka sayıları ve virüs sebepli kısıtlamaların daha da sıkılaşması olasılıklarının belirsizlik oluşturark tüketicilerin moralini ozduğunu söyledi ve ekledi, "Katma değer vergisinde 1 Temmuz'da yapılan azaltma tüketimi desteklese de güçlü bir teşvik olmadı." dedi.