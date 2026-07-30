Almanya'ya gidecekler dikkat! Vize işlemlerinde yeni dönem

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Almanya’da vize ve oturum başvurularında önemli bir değişikliğin kapısı aralandı. Yüksek başvuru sayıları ve kamu kurumlarındaki personel yetersizliği nedeniyle göç yönetiminde yapay zekadan yararlanılmasını öngören yasa tasarısı federal hükümet tarafından kabul edildi. Düzenleme, iltica, vize ve oturum başvurularının daha hızlı ve ülke genelinde daha standart biçimde değerlendirilmesini hedefliyor.

Vize ve oturum dosyalarında yapay zeka kullanılacak

DW Türkçe'nin haberine göre yeni düzenlemeyle Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF), yerel yabancılar daireleri ve Dışişleri Bakanlığı, başvuru süreçlerinde toplanan verilerden yapay zeka modellerinin eğitilmesi, doğrulanması ve test edilmesinde yararlanabilecek.

Geçmişte sonuçlandırılmış dosyaların da analiz edilmesi planlanıyor. Böylece ülkenin farklı bölgelerinde yürütülen karar süreçlerinin karşılaştırılması ve uygulamadaki farklılıkların azaltılması amaçlanıyor. Düzenleme aynı zamanda yapay zeka kullanımının veri koruma kuralları çerçevesinde gerçekleştirilmesine yönelik hukuki altyapı oluşturuyor.

Şüpheli bilgiler internette otomatik kontrol edilebilecek

Tasarıdaki en dikkat çekici düzenlemelerden biri, başvurularda şüpheli bir bilgi tespit edildiğinde devreye girecek. Yapay zeka sistemleri, başvurudaki bilgileri kamuya açık internet kaynaklarındaki verilerle otomatik olarak karşılaştırabilecek.

Ancak yapay zekanın tek başına vize, oturum veya iltica başvurusu hakkında karar vermesi öngörülmüyor. Algoritmaların yalnızca memurlara destek sağlayacağı, nihai kararın yetkili kamu görevlileri tarafından verileceği belirtiliyor.

Yapay zeka düzenlemesine itirazlar yükseldi

Düzenleme işlemleri hızlandırma potansiyeli nedeniyle olumlu karşılanırken, yapay zekanın göç süreçlerinde kullanılması tartışmaları da beraberinde getirdi. Pro Asyl ve Arbeiterwohlfahrt, sistemlerin hatalı veya önyargılı değerlendirmelerde bulunabileceği uyarısı yaptı. Kuruluşlar, yoğun iş yükü altındaki memurların yapay zekanın sunduğu önerileri yeterince sorgulamadan kabul etmesinden endişe ediyor.

Caritas ise kamuya açık internet kaynaklarındaki bilgilerin her zaman doğru olmayabileceğine dikkat çekti. Yerel yönetim birlikleri de sistemin uygulanabilmesi için yabancılar dairelerinde ek eğitim ve teknolojik altyapı yatırımlarına ihtiyaç duyulacağını belirtti.

“Göçmenler yapay zekanın deneme alanına dönüşebilir” eleştirisi

En sert eleştirilerden biri AlgorithmWatch’tan geldi. Sivil toplum kuruluşu, düzenlemenin mülteci ve göçmenleri deneysel yapay zeka sistemlerinin deneme alanına dönüştürme riski taşıdığını savundu. Kuruluş ayrıca ayrımcılığı önlemeye yönelik şeffaflık ve güvenlik mekanizmalarının yetersiz olduğu görüşünü dile getirdi.

Düzenleme henüz yasalaşmadı

Federal hükümet tarafından kabul edilen tasarının yürürlüğe girmesi için yasama sürecinin tamamlanması gerekiyor. Düzenlemenin sonbaharda Federal Meclis ve Eyalet Temsilciler Meclisi’nden de onay alması halinde Almanya’nın göç, vize ve oturum işlemlerinde yapay zeka kullanımının hukuki zemini oluşturulacak.