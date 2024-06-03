Almanya'yı sel vurdu: 1 Türk vatandaşı öldü

Almanya'da sel nedeniyle 43 yaşındaki Türk vatandaşı Asuman Özen'in yaşamını yitirdiği açıklandı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Özen'in evinin bodrum katını su basması sonucu itfaiye su tahliye ve kurtarma çalışması yürüttü. Çalışmanın ardından Özen'in bodrum katında hayatını kaybettiği belirlendi.

Özen ailesini ziyaret eden Türkiye'nin Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan, Asuman Özen'in eşi Aşır Özen'e başsağlığı diledi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Güney Bavyera Bölge Başkanı Mehmet Azal tarafından yapılan açıklamada da "DİTİB Schrobenhausen Derneğimizin Başkan Yardımcısının eși, yoğun yağmur sonucu oluşan sele evinin bodrum katında yakalanmış, boğularak vefat etmiştir. Bu haber camiamızı derinden üzmüştür." ifadesi kullanıldı.

Üç baraj yıkıldı

Güney Almanya'nın büyük bir bölümünü etkisi altına alan aşırı yağışların oluşturduğu sel nedeniyle üç barajın yıkıldığı bildirildi. Birçok bölgeyi su bastı, yüzlerce kişi evlerinden tahliye edildi.

Bölgeyi ziyaret eden Başbakan Olaf Scholz, selden etkilenen bölgelere federal hükümet olarak yardım sözü verdi.

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, durumun ciddi ve kritik olduğunu belirterek, yardım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Hafta sonu boyunca devam eden aşırı yağışların ardından bazı bölgelerde suların çekilmeye başladığı ve su baskınları sonucu oluşan hasarın onarılması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Ülkenin güneyindeki yerel yetkililer, Pfaffenhofen an der Ilm'de dün meydana gelen sel nedeniyle başlatılan kurtarma operasyonu sırasında lastik botu alabora olan 3 itfaiyeciden birinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.