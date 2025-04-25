Alphabet ilk çeyrekte beklentileri aştı, net kâr 34,5 milyar dolar oldu

Alphabet’in hisse başına karı (EPS), 2024’ün ilk çeyreğinde 1,89 dolar iken, bu yıl aynı dönemde 2,81 dolar olarak gerçekleşti. Bu sonuç, analistlerin 2,01 dolarlık ortalama beklentisinin oldukça üzerinde geldi.

Şirketten yapılan açıklamada, 8 milyar dolarlık gerçekleşmemiş kazancın “özel bir şirkete yapılan yatırım kaynaklı pazarlanamayan öz sermaye menkul kıymetlerinden” geldiği ifade edildi. Şirketin adını açıklamayan Alphabet’in, SpaceX’e yaptığı yatırımlardan bu kazancı elde ettiği belirtildi.

Bloomberg'in haberine göre Alphabet, 2015’ten bu yana Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’te Fidelity Investments ile birlikte yaklaşık yüzde 10 hisseye sahip.

Gelir tahminin üzerinde, YouTube beklentinin az altında

Alphabet’in toplam geliri, piyasalarda 89,12 milyar dolar seviyesinde beklenirken, 90,23 milyar dolara ulaşarak tahminleri aştı.

YouTube’un reklam gelirleri ise 8,97 milyar dolarlık beklentiye karşın 8,93 milyar dolar seviyesinde kaldı. Toplam reklam gelirleri ise yıllık bazda yüzde 8,5 artarak 66,89 milyar dolar oldu.

Google Cloud’un gelirleri ise 12,26 milyar dolar olarak açıklandı.