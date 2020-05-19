Altın 8 yılın zirvesinde metallerde talep baskısı

19 Mayıs 2020

Hilal SARI

Altın fiyatları; COVID-19 pandemisinin ekonomileri baskılaması, ABD-Çin ticaret savaşının yeniden alevleneceğine ilişkin endişeler ve merkez bankalarının desteğinin süreceği beklentisine paralel dün 8 yılın zirvesini gördü. COMEX altının onsu TSİ 15:00’te 1.775,80 dolara kadar yükseldi, Ekim 2012’den bu yana ilk kez bu rakamı görmüş oldu. Spot altın da yüzde 1’in üzerinde yükselişle 1.763 dolardan işlem gördü.

Commerzbank analisti Eugen Weinberg’e göre ‘piyasalarda ABD’de negatif faize geçilmesi spekülasyonu sürüyor. Ayrıca çok düşük faiz oranları ve ucuz para da piyasaya yön veriyor.’ Weinberg; ekonomik kriz endişeleri, perakende satışlar ve sanayi üretiminde olumsuz verilerin de bu durumu etkilediğini belirtiyor.

Fed risk iştahını törpüledi

Fed Başkanı Jerome Powell da hafta sonu yaptığı konuşmada ABD’de iyileşmenin gelecek yıla sarkabileceğini, tam bir iyileşmenin ise koronavirüs aşısının bulunmasına bağlı olacağını söyleyerek piyasalardaki risk iştahını kaçırmıştı. ActivTrades şef analisti Carlo Alberto De Casa bir müşteri notunda “Hisse piyasalarına yönelik endişeler ve Fed’in güvercin yorumları bulyonu yükseltti. Yatırımcılar hisselerde düzeltme devam ederse diye sigorta niyetine altın almaya devam ediyor” görüşünü paylaştı.

Otomotiv sektöründe egzoz temizlenmesine ilişkin teknolojilerde kullanılan platin ve paladyumda da iyileşme umuduyla hafif bir yükseliş trendi var.

Platin ve paladyum çıkışta

Commerzbank’tan Weinberg, Dünya Platin Yatırım Konseyi tahminlerine göre platinde ılımlı bir arz fazlası olacağının öngörüldüğünü söylüyor. Bunun çok büyük bir hayal kırıklığı olmadığını belirten Weinberg “Bu yüzden hem paladyum, hem platin fiyatları yükseliyor” değerlendirmesini yapıyor. Paladyum dün yüzde 7’nin üzerinde artışla 2.050 dolara kadar yükselerek üç haftanın zirvesini gördü. Platin ise yüzde 6’ya yakın yükselerek 872 doları buldu. Gümüş de yüzde 4’ün üzerinde bir artışla 17,99 dolara kadar çıktı.

Bakır öncülüğünde endüstriyel metallerde canlanma sinyalleri



Endüstriyel metal fiyatları, dünya genelinde ekonomilerin tecrit önlemlerini gevşetmesine paralel hafta başında güçlü yükselişler yaşadı. Londra Metal Borsası’nda işlem gören üç ay vadeli bakır kontratları dün yüzde 1,9 yükselişle 5.277 dolar/ton’a yükseldi. Küresel ekonominin sağlığına ilişkin en önemli göstergelerden biri olarak görülen bakır, yıl başından bu yana hala yüzde 16 ekside. En büyük tüketici Çin’in talebinin mayısta yavaşlamaya devam etmesi ise fiyatlarda aşağı yönlü baskıyı sürdürüyor. Metallerde bu yıl en kötü performansı sergileyen alüminyumda LME üç ay vadeli kontratlar dün yüzde 1 yükselişle 1.476 dolar/ton düzeyine çıktı. Şangay’da işlem gören alüminyum da yüzde 1,6 yükseliş kaydetti. Geçen hafta sonu itibariyle yıl başından bu yana yüzde 15,5 ekside olan nikel yüzde 1,6 yükselişle 12.040 dolar/tondan işlem görürken, bu yıl yüzde 14’e yakın düşen çinko yüzde 1,7 yükselişle 1.995 dolar/ton, bu yıl yüzde 18,3 düşen kurşun yüzde 1,6 artışla 1.625 dolar/ton düzeyine geldi. CRU Group analisti He Tianyu “Talep baskısında azalma görülse de 2019 düzeylerine geri dönülmedi” diyor ve bakıra olan talebin gelecek birkaç ayda iç talebe bağlı aynı düzeyde kalacağını ya da hafif yükseleceğini öngörüyor.



Dev madene ‘iskelet kadro’



Endonezya’da faaliyet gösteren, dünyanın en büyük altın ve en büyük ikinci bakır madeni olan Grasberg, maden işletmecisi Freeport-McMoRan’ın açıklamasına göre bölgedeki virüs vakalarının artışı sonrası ‘iskelet kadroyla’ işe devam edecek. Çinli bakır üreticisi China Daye Ltd. ise ilk çeyrekte operasyonların pandemi nedeniyle aksaması yüzünden rafine ettiği bakırın hedefin yüzde 10 altında kaldığını belirtti. Zambiya’nın Tanzanya ile olan sınırını beş gün sonra yeniden açması da bakır ticareti açısından olumlu olarak değerlendiriliyor.