Altın fonlardan 2.2 milyar $'lık büyük kaçış

Londra, Zürih ve New York'taki yüksek güvenlikli banka kasalarında saklanan milyarlarca dolar değerindeki Rus menşeli altın, Moskova'nın Ukrayna'yı işgaline tepki olarak son aylarda sessizce el değiştirdi.

Batılı 11 yatırım fonunun verileri, temmuz-kasım ayları arasında cari fiyatlarla toplam 2.2 milyar dolar değerinde Rus külçesinin hesaplarından çıkarıldığını gösteriyor.

Altın depolayan fonlar son aylarda yükselen faiz oranlarının külçe altından yatırım çekilmesini tetiklemesiyle küçülmeye gitti. Ancak Reuters tarafından derlenen verilere göre Rus altın fonlarından diğer ülkelere kıyasla daha büyük ölçüde çıkışa sahne oldu.

Rusya'ya büyük darbe

Varlık yöneticileri tarafından tutulan toplam Rus altın miktarının küçük bir kısmı olsa da, bu bir değişimi yansıtıyor ve bazı fonlar artık Rusya ile bağlantılı herhangi bir varlık tutmak istemediklerini belirtiyor.

Yüzlerce ton altına sahip borsa yatırım fonlarından iki kaynak, Rusya menşeli metalleri elden çıkarmak istediklerini söyledi. Bir kaynak, fonunun altınlarını saklaması için ödeme yapılan bankadan mümkün olduğunca az Rus metali tahsis etmesini istediğini belirtti.

yatırım fonları (ETF) en büyük külçe altın sahipleri arasında yer alıyor ve birçoğu sahip oldukları külçeleri halka açık olarak listeliyor. Bu da yatırımcıların ellerinde Rus altını olup olmadığını görebilecekleri anlamına geliyor zira her külçenin üzerinde menşei yazıyor.